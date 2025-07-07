Покончившего с собой экс-главу Минтранса Старовойта хотели допросить. В чем его могли подозревать?

Против застрелившегося экс-главы Минтранса Старовойта собирались возбудить дело

Бывший глава Минтранса России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой — его тело нашли на парковке рядом с парком Малевича в Одинцовском районе Подмосковья. Новости об этом появились спустя всего несколько часов после того, как Старовойт был уволен с поста главы Минтранса. В то же время, по предварительным данным, экс-чиновник в ближайшее время мог стать фигурантом уголовного дела — показания на него дали бывшие подчиненные. Подробности о том, почему Роман Старовойт мог интересовать следствие, выясняла «Лента.ру».

Уволенного главу Минтранса заподозрили в мошенничестве

Романа Старовойта заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере — об этом сообщает Telegram-канал Mash. Вопросы к экс-министру транспорта появились из-за его подписей под решением оперштаба Курской области, которое оформило в качестве генподрядчика на строительстве оборонных сооружений «Корпорацию развития Курской области».

Это решение позволило «Корпорации» потратить 19 миллиардов рублей из бюджета и самой определять субподрядчиков. Гендиректор «Корпорации» Владимир Лукин в настоящее время находится в СИЗО — его задержали 20 декабря 2024 года в рамках расследования дела о растрате бюджетных денег, выделенных на оборонные сооружения в Курской области.

До этого, в начале декабря 2024 года, был задержан и арестован Игорь Грабин — заместитель Лукина. Грабина обвинили по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ — по данным Mash, из-за неких 174 миллионов рублей, которые были дважды выплачены за уже выполненные по бумагам работы.

Показания против Старовойта дал его бывший подчиненный

По данным Telegram-канала Shot, на Романа Старовойта дал показания бывший подчиненный Алексей Смирнов, ставший его преемником на посту губернатора Курской области.

Роман Старовойт Фото: Александр Щербак / ТАСС

В настоящее время Смирнов арестован за мошенничество в размере одного миллиарда рублей при строительстве оборонительных сооружений в приграничье. Сергей Бушин, адвокат Смирнова, отказался комментировать данные о том, что его подзащитный дал показания на Старовойта.

Показания на экс-министра, по некоторым данным, дал и арестованный гендиректор «Корпорации развития Курской области» Лукин. По данным Mash, Старовойт также мог быть причастен к нарушениям в сфере закупок медикаментов для курских больниц и провалу транспортной реформы в Курске.

Экс-главу Минтранса собирались вызвать на допрос

Следователи планировали вечером 7 июля задержать бывшего министра транспорта России Романа Старовойта по подозрению в мошенничестве, пишет RT. Уволенного чиновника должны были доставить на допрос в СКР, после чего предъявить обвинения в многомиллионных хищениях.

По данным Shot, Старовойта могли привлечь к ответственности по статьям 159 («Мошенничество») и 160 («Растрата») УК РФ — в общей сложности экс-чиновник мог отправиться за решетку на 20 лет.

Тело Романа Старовойта нашли в его машине Tesla

Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта с огнестрельным ранением нашли недалеко от его личного автомобиля Tesla на парковке возле парка Малевича в Одинцовском городском округе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Следствие устанавливает обстоятельства смерти экс-министра. На месте происшествия работают сотрудники СКР, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Петренко назвала самоубийство основной версией гибели Старовойта.

Рядом с экс-главой Минтранса нашли наградной пистолет

Рядом с телом Романа Старовойта нашли 9-миллиметровый пистолет Макарова Модернизированный (ПММ-12) — об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах. По его данным, это модернизированный российский пистолет, разработанный в КБ Ижевского механического завода в начале 1990-х годов.

Уже 25 лет этот пистолет является основным наградным оружием. ПММ-12 имеет двухрядный магазин на 12 патронов, переходящий в однорядную горловину. Обнаруженное оружие было получено Старовойтом в качестве награды от руководства МВД в 2023 году «за оказание содействия в выполнении задач».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru