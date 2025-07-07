Тренер высказался о модных в соцсетях дофаминовых прыжках

Тренер Казарян: Дофаминовые прыжки опасны при проблемах с венами и суставами

Так называемые дофаминовые прыжки, то есть перепрыгивание на месте с одной ноги на другую, априори не могут быть безопасными, считает мастер-тренер XFIT Эдвард Казарян. Об этом модном в соцсетях виде тренировок он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Казарян заявил, что научных доказательств того, что прыжки стимулируют выработку дофамина, нет. При этом, по его словам, существует вероятность, что благодаря им человек может повысить выносливость и похудеть. Однако снижение массы тела будет происходить из-за резкого увеличения активности, так что подобного эффекта можно добиться, выполняя абсолютно любые упражнения, уточнил специалист.

Более того, по словам Казаряна, для некоторых людей дофаминовые прыжки, как и любые другие прыжки, опасны. «Это сложное упражнение, которое не подойдет людям с проблемами с венами, суставами, сосудами или позвоночником. Прыжковая активность всегда будет усугублять эти заболевания», — предупредил он.

При наличии проблем в работе опорно-двигательного аппарата прыжки будут создавать очень мощную компрессию как минимум в поясничном и грудном отделе позвоночника, а как максимум — вызовут дискомфорт и боли в области колен и таза Эдвард Казарян тренер

Ранее тренер Акулина Бахтурина дала рекомендации для подтяжки рук. Она посоветовала включать упражнения на руки в общую тренировку, сочетая их с движениями на спину и плечи.

