Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 7 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Тренер высказался о модных в соцсетях дофаминовых прыжках

Тренер Казарян: Дофаминовые прыжки опасны при проблемах с венами и суставами
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Так называемые дофаминовые прыжки, то есть перепрыгивание на месте с одной ноги на другую, априори не могут быть безопасными, считает мастер-тренер XFIT Эдвард Казарян. Об этом модном в соцсетях виде тренировок он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Казарян заявил, что научных доказательств того, что прыжки стимулируют выработку дофамина, нет. При этом, по его словам, существует вероятность, что благодаря им человек может повысить выносливость и похудеть. Однако снижение массы тела будет происходить из-за резкого увеличения активности, так что подобного эффекта можно добиться, выполняя абсолютно любые упражнения, уточнил специалист.

Материалы по теме:
«Не надо жрать препараты самостоятельно» Почему фитнес не приносит желанного результата? Тренер назвал 10 главных ошибок
«Не надо жрать препараты самостоятельно»Почему фитнес не приносит желанного результата? Тренер назвал 10 главных ошибок
21 февраля 2023
«Польза пива — стереотип» Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
«Польза пива — стереотип»Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
10 февраля 2023

Более того, по словам Казаряна, для некоторых людей дофаминовые прыжки, как и любые другие прыжки, опасны. «Это сложное упражнение, которое не подойдет людям с проблемами с венами, суставами, сосудами или позвоночником. Прыжковая активность всегда будет усугублять эти заболевания», — предупредил он.

При наличии проблем в работе опорно-двигательного аппарата прыжки будут создавать очень мощную компрессию как минимум в поясничном и грудном отделе позвоночника, а как максимум — вызовут дискомфорт и боли в области колен и таза

Эдвард Казарянтренер

Ранее тренер Акулина Бахтурина дала рекомендации для подтяжки рук. Она посоветовала включать упражнения на руки в общую тренировку, сочетая их с движениями на спину и плечи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша проводит спецоперацию на границе с Германией. Что стало причиной напряжения отношений между странами?

    Бывший начальник уголовного розыска оказался главарем банды российских воров

    Военкор раскрыл детали взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    В Москве еще одну промзону превратят застройку ЖК

    В России заговорили о переделе угольных компаний

    Бывший депутат Рады оценил правдоподобность переезда правительства из Киева

    Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

    Российский миллиардер одарил чиновника «феррари в мире карабинов»

    Политолог предрек назначение нового премьер-министра на Украине

    Российская пловчиха объяснила изменившееся отношение к нейтральному статусу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости