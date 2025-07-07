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19:38, 7 июля 2025Путешествия

Туристка заперла собаку в шкафчике для хранения вещей и отправилась на экскурсию в Европе

BR24: Туристка заперла собаку в шкафчике для хранения вещей в замке Нойшванштайн
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Thomas Wolf / Wikimedia

Туристка отправилась на экскурсию в Европе, предварительно заперев свою собаку в шкафчике для хранения вещей. Об этом сообщает издание BR24.

Инцидент произошел в замке Нойшванштайн в Баварии, Германия. Очевидцы сообщили, что женщина оставила в камере для ценностей коляску и маленькую собаку. Она также проигнорировала сообщения других туристов о жаре.

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Когда сотрудники службы безопасности вскрыли шкафчик, то увидели, что коляска заняла практически все пространство. «Собака явно была рада, что ее спасли из уже нагретого помещения», — сообщили в полиции города Кемптен.

Питомец не пострадал, полицейские доставили его в участок и возбудили уголовное дело в отношении ее хозяйки. Женщину обвиняют в нарушении закона о защите животных.

Ранее пассажирка самолета лишила жизни свою собаку в аэропорту после того, как ее не пустили на борт без документов от ветеринара. Женщина расправилась с питомцем в туалете и выбросила его в мусорное ведро.

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