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22:36, 7 июля 2025Мир

В Брюсселе прошла акция протеста против фон дер Ляйен

В Брюсселе прошла акция протеста против главы Еврокомиссии фон дер Ляйен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Перед зданием Европарламента в Брюсселе прошла акция протеста против главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие требовали расследовать факт коррупции с закупкой вакцин от коронавируса, когда фон дер Ляйен сговорилась с руководителем компании Pfizer на поставку не прошедших клинические испытания препаратов. Сумма сделки составила 35 миллиардов евро.

Кроме того, считают организаторы протеста, фон дер Ляйен может быть замешана и в других махинациях, включая вмешательство в выборы в Германии и Румынии, и в нарушениях законодательства ЕС.

Вотум недоверия главе Еврокомиссии за коррупцию при закупке вакцин от коронавируса начнут обсуждать на сессии Европарламента в Страсбурге 7 июля. Само голосование состоится через три дня — 10 июля. Подобный вопрос ставится впервые за десять лет.

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