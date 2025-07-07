В Госдуме отреагировали на смерть снятого с должности министра транспорта Старовойта

Депутат Дерябкин о смерти Старовойта: Это большая трагедия

Смерть снятого с должности бывшего главы Минтранса России, экс-главы Курской области Романа Старовойта стала трагедией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Виктор Дерябкин.

«Я владею той же информацией, что и все, — сказал политик. — Утром — отставка с должности главы Минтранса, подписанная президентом, потом предложения по кандидатуре и так далее. Конечно, это огромная трагедия».

Дерябкин добавил, что смерть Старовойта станет большим ударом для Минтранса, а также для транспортного комитета Госдумы.

«Это непростая ситуация для Минтранса, для комитета по транспорту, в принципе для всех нас. Не говоря уже о семье. Надеемся, правоохранительные органы во всем разберутся. Но что случилось, то случилось», — подытожил депутат.

Ранее депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что уволенный с поста главы Минтранса России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

Также сообщалось, что на Романа Старовойта дал показания бывший подчиненный Алексей Смирнов, ставший его преемником на посту губернатора Курской области.