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14:29, 7 июля 2025Бывший СССР

В Грузии ответили на вопрос о помиловании Саакашвили

Папуашвили: Предложение Кавелашвили о помиловании не затронет Саакашвили
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Предложение президента Грузии Михаила Кавелашвили помиловать политиков в обмен на участие в выборах не затронет экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Конечно, это предложение не распространяется на граждан Украины», — ответил политик на вопрос о возможном помиловании Саакашвили.

При этом оппозиционные лидеры, которых может коснуться инициатива, заявляли, что не собирались участвовать в выборах.

Ранее Кавелашвили заявил, что устроит помилование заключенным оппозиционерам, если они намерятся участвовать в местных выборах в октябре. По его словам, важно, чтобы в местных муниципальных выборах приняли участие все политические партии и смогли провести полноценные предвыборные кампании.

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