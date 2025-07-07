В Одессе прогремели взрывы

В Одессе после воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги, пишет РИА Новости.

По информации с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что автомобили военных и сотрудников территориальных центров комплектования на Украине нередко подвергаются нападению. Так, например, автомобиль сотрудника ТЦК в июне подорвали в Одесской области. Пострадавший тогда не выжил.