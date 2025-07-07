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01:33, 7 июля 2025Бывший СССР

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе после воздушной тревоги прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Pixabay

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги, пишет РИА Новости.

По информации с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что автомобили военных и сотрудников территориальных центров комплектования на Украине нередко подвергаются нападению. Так, например, автомобиль сотрудника ТЦК в июне подорвали в Одесской области. Пострадавший тогда не выжил.

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