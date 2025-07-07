В Раде назвали уткой информацию о замене посла Украины в США

Нардеп Железняк: Информация о замене посла Украины в США неверна

Информация о замене посла Украины в США не соответствует действительности. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«"Утка" от Bloomberg. Не подтверждаю это от слова "совсем" по послу США», — написал нардеп.

По его словам, наиболее вероятным, тем не менее, кандидатом является министр культуры Николай Точицкий, который, однако, по мнению Железняка, отправится послом в другую страну G7.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил возможность замены посла Украины в Вашингтоне.