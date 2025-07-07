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13:20, 7 июля 2025Бывший СССР

В Раде назвали уткой информацию о замене посла Украины в США

Нардеп Железняк: Информация о замене посла Украины в США неверна
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Посол Украины в США Оксана Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Brian Snyder / Reuters

Информация о замене посла Украины в США не соответствует действительности. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«"Утка" от Bloomberg. Не подтверждаю это от слова "совсем" по послу США», — написал нардеп.

По его словам, наиболее вероятным, тем не менее, кандидатом является министр культуры Николай Точицкий, который, однако, по мнению Железняка, отправится послом в другую страну G7.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил возможность замены посла Украины в Вашингтоне.

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