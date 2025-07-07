В Раде рассказали о хищениях в Сумской области

Депутат Рады Качура: В Сумской области проверяют подрядчиков на хищения

Полиция расследует дело о возможных хищениях при строительстве фортификаций в Сумской области, проверки идут в отношении шести подрядчиков. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Качура, передает РИА Новости.

«Полиция проверяет фирмы-подрядчики, занимавшиеся строительством фортификаций в Сумской области», — отметил Качура.

Также он добавил, что речь идет о компаниях, возводивших укрепления в 2024–2025 годах. Среди них: «Автомагистраль», «Кортаковз», «Экспресс Техбуд», «Химмонтаж 14», «Ярд», «СУ-630», «Торговый дом "Династия"».

Ранее сообщалось, что экс-заместителя мэра Харькова задержали на Украине. Сообщается, политика взяли под арест по делу о хищениях во время строительства фортификаций в регионе.