Бывшего заммэра Харькова задержали за хищения при постройке защитных сооружений

Экс-заместителя мэра Харькова задержали на Украине. Об этом сообщила пресс-служба украинской полиции в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, политика взяли под арест по делу о хищениях во время строительства фортификаций в регионе.

«Задержан бывший заместитель мэра Харькова по подозрению в организации коррупционной схемы при строительстве фортификационных сооружений», — говорится в публикации МВД страны.

Сообщается также, что в деле фигурируют главный подрядчик, а также три коммерческих компаний, через которые закупалось имущество с наценкой 30%.

Ранее стало известно, что на Украине задержали пытавшегося сорвать поставку помощи ВСУ мужчину.