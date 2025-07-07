В России назвали возможную причину отставки Старовойта

Политолог Межуев связал отставку Старовойта с проблемами в Курской области

Отставка Романа Старовойта с поста главы Минтранса России может быть связана с проблемами в Курской области. Об этом заявил политолог Борис Межуев, его слова приводит «Газета.Ru».

«Я предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку», — сказал он.

При этом политолог отметил, что утверждать точно, что конкретно стало известно про Старовойта, на данный момент нельзя. Межуев также пояснил, что вопросы в транспортной сфере на данный момент приобретают особенную значимость из-за терактов в стране, поэтому на посту министра должен быть человек, на которого можно положиться.

Эксперт добавил, что преждевременная отставка министра в России является достаточно редким явлением, в связи с этим можно предположить, что произошло что-то действительно важное.

Об увольнении Старовойта стало известно 7 июля. Исполняющим обязанности министра транспорта назначен бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин встретился с ним в Кремле вскоре после публикации указа об отставке Старовойта.