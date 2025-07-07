Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 7 июля 2025Россия

В России назвали возможную причину отставки Старовойта

Политолог Межуев связал отставку Старовойта с проблемами в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Отставка Романа Старовойта с поста главы Минтранса России может быть связана с проблемами в Курской области. Об этом заявил политолог Борис Межуев, его слова приводит «Газета.Ru».

«Я предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку», — сказал он.

При этом политолог отметил, что утверждать точно, что конкретно стало известно про Старовойта, на данный момент нельзя. Межуев также пояснил, что вопросы в транспортной сфере на данный момент приобретают особенную значимость из-за терактов в стране, поэтому на посту министра должен быть человек, на которого можно положиться.

Материалы по теме:
«Сейчас нас убьют» Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
«Сейчас нас убьют»Супруги прятались в колонии, бункере и ямах, выживая под Суджей. С десятками беженцев они оказались на Украине
13 марта 2025
«Сосед бабушки похоронил 11 человек» Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025
«Их называли адскими садами» Чем будут опасны для мирных жителей места, в которых шли активные боевые действия?
«Их называли адскими садами»Чем будут опасны для мирных жителей места, в которых шли активные боевые действия?
25 апреля 2025

Эксперт добавил, что преждевременная отставка министра в России является достаточно редким явлением, в связи с этим можно предположить, что произошло что-то действительно важное.

Об увольнении Старовойта стало известно 7 июля. Исполняющим обязанности министра транспорта назначен бывший глава Новгородской области Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин встретился с ним в Кремле вскоре после публикации указа об отставке Старовойта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятый с должности министра транспорта Старовойт покончил с собой

    Президент Ирана ответил на обвинения в причастности к покушениям на Трампа

    Рыбацкий стиль стал трендом лета 2025 года

    Любитель ядовитых змей решил снять вирусный ролик с ними и поплатился жизнью

    Суд определился с задержанным бывшим первым замглавы Росгвардии

    В экстренных службах подтвердили самоубийство уволенного Путиным Старовойта

    Во Владимирской области 42 школьника получили 100 баллов на ЕГЭ

    Мошенники придумали новую уловку для кражи аккаунтов в Telegram

    Сотрудника московского отеля задержали за кражу денег у гостей

    В Госдуме подтвердили смерть уволенного с поста главы Минтранса Старовойта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости