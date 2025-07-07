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08:09, 7 июля 2025Россия

В России сообщили о смерти матери бойца СВО после двух отказов в госпитализации

Под Волгоградом матери бойца СВО отказали в госпитализации, спасти ее не удалось
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

В России сообщили о смерти матери бойца специальной военной операции (СВО) после отказа в госпитализации. Об этом говорится в публикации сетевого издания «Волгоград онлайн».

Жена военнослужащего утверждает, что привезла свекровь в районную больницу, когда та находилась почти в бессознательном состоянии. «Я вызвала скорую, врач скорой помощи провела осмотр, оказала помощь с давлением, отказала в госпитализации, дала рекомендации по приему лекарств», — пояснила россиянка. После этого состояние больной женщины продолжило ухудшаться, отметила она.

Тогда жена военнослужащего снова обратилась в больницу, где ее свекрови вновь отказали в госпитализации. Узнав, что речь идет о семье бойца СВО, россиянкам пообещали, что к ним в скором времени придет врач. Добиться помещения матери солдата в стационар его жене получилось лишь после ее истерики. Несмотря на это, спасти женщину не удалось. Жена военнослужащего обвинила врачей в халатности, она уже написала обращение в органы прокуратуры.

Ранее в Свердловской области бойцу СВО, которого покусали крысы, отказали в лечении. По словам жене бойца, ему заявили об отсутствии лекарств и порекомендовали обратиться в областной центр для получения помощи.

ЖЗЛ
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