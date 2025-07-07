В России сообщили об изменении ситуации на рынке труда

«Ъ»: Число активных вакансий в России сократилось на 27 процентов в июне

К концу первой половины 2025 года эксперты зафиксировали на российском рынке труда смену тренда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные hh.ru.

Если раньше внутренний рынок труда во многом являлся рынком соискателя, то теперь все отчетливее прослеживается обратная ситуация. По итогам июня суммарное количество активных вакансий сократилось на 27 процентов, на столько же увеличилось число актуальных резюме.

За отчетный период hh.индекс (соотношение числа активных резюме к числу актуальных вакансий) вырос до 5,5 пункта. Для сравнения, год назад он составлял 3,1 пункта. Таким образом, рост числа резюме все больше обгоняет темпы увеличения количества активных вакансий.

Несмотря на это, острый кадровый голод в ряде ключевых отраслей никуда не пропадал. При общем снижении прироста вакансий квалифицированных кандидатов на рабочие места по-прежнему не хватает, поясняют эксперты. Самая проблемная ситуация с кадрами фиксируется сейчас в торговле, медицине и фармацевтике. Избыток же работников отмечается в маркетинге, сфере информационных технологий и сегменте административного персонала.

Ранее о серьезных масштабах кадрового голода в стране сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, с нехваткой квалифицированных сотрудников к настоящему время столкнулись две трети отечественных компаний. Проблем добавляет тот факт, что почти все свободные ресурсы уже задействованы в экономике — безработица в стране остается на рекордно низком уровне. На этом фоне дефицит кадров стал для российского бизнеса ключевой проблемой.