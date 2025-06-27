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13:43, 27 июня 2025Экономика

Названа доля столкнувшихся с кадровым голодом российских компаний

Глава РСПП Шохин: С кадровым голодом столкнулись две трети российских компаний
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Проблема кадрового голода приобрела угрожающие масштабы для экономики РФ. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что к настоящему времени кадровый голод охватил в общей сложности две трети отечественных компаний и предприятий. Проблем добавляет тот факт, что почти все свободные ресурсы уже задействованы в экономике — безработица в стране остается на рекордно низком уровне. В результате нехватка кадров стала сейчас главной проблемой для российского бизнеса, отметил Шохин.

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При этом в настоящее время российским предприятиям не хватает работников разного рода квалификации — как инженеров, так и опытных рабочих, добавил он. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы Шохин назвал стимулирование обучения граждан с учетом актуальных потребностей работодателей. Кроме того, следует уделить внимание вопросу гибкой и эффективной системы подготовки, переподготовки, а также процессу повышения квалификации действующих работников, заключил глава РСПП.

Кадровый голод охватил большинство ключевых отраслей российской экономики. В одном только строительном секторе дополнительная потребность в сотрудниках, по данным Минтруда, составит 789 тысяч человек к 2030 году. Непростая ситуация с поиском кандидатов складывается и в ряде других отраслей, включая сферу образования, медицину, IT-сектор и т.д. На этом фоне правительству разрешили регулировать объемы платного приема на обучение в вузы с учетом потребностей экономики. Власти рассчитывают таким образом сфокусироваться на актуальных кадровых запросах и сделать акцент на самые дефицитные профессии.

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