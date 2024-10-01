Названы самые дефицитные профессии в России

hh.ru: дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в России

К настоящему времени самыми дефицитными профессиями на российском рынке труда стали дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты. По этим специальностям наблюдается наиболее низкая обеспеченность кадрами, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков платформы для рекрутинга hh.ru.

Эксперты отметили, что индекс активных вакансий по профессии дворник составляет 0,9, а по специальностям токарь, фрезеровщик, шлифовщик — 1. Дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов, как отметили аналитики, находится на одном уровне. Индекс активных резюме на одну вакансию по этим специальностям составляет 1,2. В список наиболее востребованных профессий в России также попали администраторы магазинов, автослесари и автомеханики, фармацевты-провизоры, а также слесари и сантехники, агенты по недвижимости и мерчандайзеры.

Из всех вышеперечисленных специальностей медианные зарплаты находятся выше отметки в 100 тысяч рублей лишь у токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (140,8 тысячи в месяц), а также у агентов по недвижимости (146,9 тысячи). Вплотную к этой отметке приблизились автослесари и автомеханики (99,8 тысячи). А медианная зарплата дворников, для сравнения, сейчас составляет 31,1 тысячи рублей, резюмировали аналитики.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что самыми востребованными профессиями в России стали инженерные и рабочие специальности. Высокий кадровый спрос со стороны отечественных работодателей наблюдается и в IT-сегменте. Что касается производственной сферы, то там активнее всего ищут сварщиков и операторов станков с ЧПУ (числовым программным управлением). В среднесрочной перспективе, по словам министра, структура востребованных профессий в России не изменится.