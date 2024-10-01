Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:08, 1 октября 2024Экономика

Названы самые дефицитные профессии в России

hh.ru: дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в России

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

К настоящему времени самыми дефицитными профессиями на российском рынке труда стали дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты. По этим специальностям наблюдается наиболее низкая обеспеченность кадрами, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков платформы для рекрутинга hh.ru.

Эксперты отметили, что индекс активных вакансий по профессии дворник составляет 0,9, а по специальностям токарь, фрезеровщик, шлифовщик — 1. Дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов, как отметили аналитики, находится на одном уровне. Индекс активных резюме на одну вакансию по этим специальностям составляет 1,2. В список наиболее востребованных профессий в России также попали администраторы магазинов, автослесари и автомеханики, фармацевты-провизоры, а также слесари и сантехники, агенты по недвижимости и мерчандайзеры.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

Из всех вышеперечисленных специальностей медианные зарплаты находятся выше отметки в 100 тысяч рублей лишь у токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (140,8 тысячи в месяц), а также у агентов по недвижимости (146,9 тысячи). Вплотную к этой отметке приблизились автослесари и автомеханики (99,8 тысячи). А медианная зарплата дворников, для сравнения, сейчас составляет 31,1 тысячи рублей, резюмировали аналитики.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что самыми востребованными профессиями в России стали инженерные и рабочие специальности. Высокий кадровый спрос со стороны отечественных работодателей наблюдается и в IT-сегменте. Что касается производственной сферы, то там активнее всего ищут сварщиков и операторов станков с ЧПУ (числовым программным управлением). В среднесрочной перспективе, по словам министра, структура востребованных профессий в России не изменится.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе. Какой график работы ждет граждан в конце октября?

      В Госдуме призвали ужесточить ответственность за повторное опасное вождение

      Раскрыта доля рубля и юаня в структуре расчетов России и Китая

      Осужденному за покушение на писателя Прилепина откажут в направлении на СВО

      Коуч и вебкам-модель заключили договор о мытье посуды и регулярности секса

      Парень проверил сейф на работе и обнаружил зловещий предмет

      В одном российском регионе возник бум строительного жилья

      В США пожаловались на действия Су-35 в районе Аляски

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Жулин одной фразой ответил на обвинения украинской олимпийской чемпионки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше