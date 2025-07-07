В России высказались о росте числа аварий с самокатами

Кикшеринги борются за снижение аварийности с участием СИМ в России

В 2024 году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло на 42,8 процента, 54 человека не выжили. В то же время кикшеринги борются за снижение аварийности, не только наказывая нарушителей, но и предупреждая сами инциденты. Статистику приводит RTVI.

По данным портала «Трушеринг», количество электросамокатов в сервисах аренды в 2024 году превысило 401 тысячу, увеличившись на 20,6 процента. Аналогично выросло и число уникальных пользователей, составив 25,3 миллиона человек. Кикшеринги между тем настаивают, что аварийность с арендованными электросамокатами, наоборот, снижается. По данным «Трушеринг», при росте количества поездок в кикшеринге на 33,1 процента аварийность с ними выросла только на 4,94 процента.

«Безусловно, мы все сфокусированы на том, чтобы аварий, тем более с летальными исходами, становилось все меньше и меньше. Но хотелось бы предостеречь от демонизации средств индивидуальной мобильности. Если соотнести цифры с числом поездок на СИМ или ростом флота, то аварийность окажется числом со множеством нулей после запятой», — заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Тенденцию снижения аварийности на своих СИМ в кикшерингах объясняют комплексом мер в борьбе за безопасность. Среди них школы безопасного вождения и социальная реклама, а также жесткое отношение к нарушителям, вплоть до полного отказа в доступе к своему сервису. В кикшерингах также очень высокие штрафы. Так, например, если Минтранс заявил о планах ввести штраф за вождение СИМ в пьяном виде в 30 тысяч рублей, то в кикшерингах могут наказать на 150 тысяч.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что хранить электросамокаты и электровелосипеды в доме опасно. Этот вид транспорта представляет собой бомбу замедленного действия, поскольку в любой момент способен воспламениться.