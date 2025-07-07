В ЦУМе появились топы в виде мешков для обуви за 164 тысячи рублей

В ЦУМе появились топы в виде мешков для обуви Balenciaga за 164 тысячи рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать топы французского модного дома Balenciaga в виде мешков. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Согласно описанию, данное изделие вдохновлено культовыми чехлами для хранения обуви, которые выполнены в сером цвете и украшены логотипом бренда. Топ изготовлен из хлопкового поплина и оформлен кулисками вдоль линии плеч. Его стоимость составляет 164 тысячи рублей. В настоящий момент изделие можно приобрести за 144,5 тысячи рублей благодаря скидке.

Ранее сообщалось, что модный бренд Ushatava предложил россиянам носить шнурки на шее за 9,9 тысячи рублей. Речь шла об аксессуаре, наконечники которого выполнены из сплава меди, никеля и цинка.