Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:24, 7 июля 2025Ценности

В ЦУМе появились топы в виде мешков для обуви за 164 тысячи рублей

В ЦУМе появились топы в виде мешков для обуви Balenciaga за 164 тысячи рублей
Мария Винар

Фото: ЦУМ

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать топы французского модного дома Balenciaga в виде мешков. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Согласно описанию, данное изделие вдохновлено культовыми чехлами для хранения обуви, которые выполнены в сером цвете и украшены логотипом бренда. Топ изготовлен из хлопкового поплина и оформлен кулисками вдоль линии плеч. Его стоимость составляет 164 тысячи рублей. В настоящий момент изделие можно приобрести за 144,5 тысячи рублей благодаря скидке.

Ранее сообщалось, что модный бренд Ushatava предложил россиянам носить шнурки на шее за 9,9 тысячи рублей. Речь шла об аксессуаре, наконечники которого выполнены из сплава меди, никеля и цинка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Покончившего с собой экс-главу Минтранса Старовойта хотели допросить. В чем его могли подозревать?

    Квартиры россиян затопило фекалиями

    На Украине рассказали о бегстве знакомых Зеленского из страны под видом артистов

    Возле тела бывшего министра Старовойта рыдала девушка. Кто она и почему в Курске ее называли «первой леди»?

    Трамп объявил о тарифах на товары из Японии и Южной Кореи

    Доктор Мясников назвал россиянам три связанных с давлением правила

    Учительница напилась в классе и заставила школьников плясать макарену

    Туристка заперла собаку в шкафчике для хранения вещей и отправилась на экскурсию в Европе

    Покончившего с собой экс-министра Старовойта предупредили о возникшем у силовиков интересе

    В портфеле покончившего с собой Старовойта нашли пачку денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости