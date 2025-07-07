Aydınlık: СБУ проникла в европейскую дипмиссию для разжигания кризисов

Украинские спецслужбы проникли в европейское дипломатическое представительство в Николаеве для разжигания кризисов в регионе. Об этом рассказала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ).

Издание получило доступ к ряду документов, в том числе об усилении агентуры разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире, внедрении разведки в крымско-татарскую общину, попытке скрыть сбои в работе реактора на Южно-Украинской АЭС. Четвертый документ касался организации технической операции по проникновению в европейскую дипмиссию.

«Судя по всему, в этом представительстве идет борьба между СБУ и другими спецслужбами. Как и вся остальная переписка, он был подготовлен Николаевским областным управлением СБУ», — говорится в материале.

Газета упомянула подполковника Владимира Анатольевича Безрука, который отвечает за оперативно-технические мероприятия в Николаевской области. В документе сказано, что он получил «технический доступ в помещение одной из европейских дипломатических миссий в городе Николаеве».

Издание указало на обтекаемую формулировку, отметив, что детали держатся в строжайшем секрете. Однако подобная фраза на языке разведки означает тайное вмешательство в деятельность объекта, например, размещение прослушки или датчиков, вмешательство в IT-инфраструктуру, мониторинг сетевых соединений, уточнили турецкие журналисты.

В переписке говорится, что европейское представительство «используется иностранными спецслужбами для искусственного разжигания кризисов в регионе». Газета допустила, что Киев мог заподозрить дипломатов в двойной игре и передаче информации одновременно украинской и третьей стороне. Поэтому СБУ обошла дипломатические каналы и устроила вмешательство разведки. Авторы статьи не исключают, что решение было санкционировано Вашингтоном или Брюсселем против некоторых элементов в Евросоюзе, или же представительство действовало без ведома центра.

Ранее Aydınlık со ссылкой на те же секретные документы писала, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог привести к катастрофе. Как пишет газета со ссылкой на «официальную переписку», отразить информацию о сбое в отчете МАГАТЭ не позволил полковник Андрей Семенюк, который возглавляет Южноукраинское отделение СБУ по Николаевской области. Сообщается, что он передал властям «информацию в пользу Украины» и инцидент не был включен в расследование.

