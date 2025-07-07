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21:01, 7 июля 2025Мир

Великобритания ввела санкции против начальника войск РХБЗ

Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Ртищева и его зама Марченко
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте британского правительства.

«Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко ... Алексей Викторович Ртищев», — говорится в документе.

Также под рестрикции Лондона попал Научно исследовательский институт (НИИ) прикладной химии. Уточняется, что основанием для введения санкций называется якобы запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием.

Ранее стало известно, что Европейский союз на следующей неделе представит варианты санкций против Израиля из-за военной операции в секторе Газа. Отмечается, что в ЕС обсуждают полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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