Верник отреагировал новость о ДТП со своим участием

Актер Игорь Верник опроверг перенос спектакля из-за травм, полученных в ДТП

Актер театра и кино Игорь Верник опроверг новость о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) со своим участием. Об этом артист сообщил в интервью RT.

По словам народного артиста России, он «ничего не слышал» о переносе спектакля из-за полученных в аварии травм. Его представитель Наталья Соболь отказалась комментировать слухи.

Ранее стало известно, что организаторы спектакля «Торговцы резиной» сообщили о переносе выступления, в котором должен был принять участие Верник. По информации от пресс-службы театра, постановку пришлось перенести на другую площадку «в связи с болезнью артиста, вызванной дорожно-транспортным происшествием». Новой датой названо 13 октября. Изначально спектакль был запланирован на 7 июля и должен был пройти в Театре Эстрады.