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15:19, 7 июля 2025Культура

Игорь Верник попал в ДТП

Актер Игорь Верник пропустит спектакли в театре из-за попадания в ДТП
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Народный артист Российской Федерации Игорь Верник попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом «РБК» сообщил со ссылкой на организаторов спектакля «Торговцы резиной», в котором занят актер.

В пресс-службе заявили, что постановка должна была пройти 7 июля на сцене Театра Эстрады.

«В связи с болезнью артиста, вызванной дорожно-транспортным происшествием, спектакль переносится», — говорится в сообщении.

В театре также уточнили, что постановку покажут 13 октября 2025 года на сцене театра Терезы Дуровой. Зрители смогут обратиться в театр для замены билетов до 21 июля.

Ранее стало известно, что российский актер театра и кино Игорь Верник сравнил профессию артиста с квартирой, где живут роли.

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