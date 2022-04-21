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Игорь Верник сравнил профессию артиста с квартирой

Российский актер Игорь Верник сравнил профессию артиста с квартирой, где живут его роли

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский актер театра и кино Игорь Верник сравнил профессию артиста с квартирой, где живут роли. Своим мнением он поделился в интервью «Московскому комсомольцу».

Во время разговора Верник отметил, что роли, которые актер играет на протяжении нескольких лет, влияют на него и остаются с ним. Подобное вызвало у знаменитости ассоциацию артистов с недвижимостью.

«Артист — это большая квартира, где роли ходят, спят, сидят за одним столом, спорят, бесчинствуют. Это все ты. Ты — это квартирка на две комнаты или огромное пространство, где творится разное. Это и есть твой опыт, то, что тебя формирует», — пояснил Верник.

В феврале 2021 года сравнением в отношении артистов поделился продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, сложность профессии артистов сопоставима с работой шахтеров и строителей, так как востребованные музыканты «пашут» не меньше людей, занятых на тяжелых работах.

Нина Ташевская
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