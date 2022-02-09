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Пригожин сравнил артистов с шахтерами и строителями

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что востребованные артисты «пашут» не меньше шахтеров
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин сравнил сложность профессии артистов с работой шахтером и строителей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Шоумен заявил, что востребованные музыканты «пашут» не меньше людей, занятых на тяжелых работах. «Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге. Как Бременские музыканты», — сказал Пригожин.

Он добавил, что артисты постоянно живут в путешествии. Они не видят свою семью и почти не бывают дома.

Осенью 2021 года продюсер заявил, что российских артистов не надо спасать от банкротства, которое угрожает им из-за пандемии COVID-19. Шоумен призвал не вмешиваться в сложившуюся ситуацию. По мнению Пригожина, в отечественном шоу-бизнесе «много лишних людей». Он также подчеркнул, что в свое время заговорил о бедственном положении концертной индустрии одним из первых.

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Евгений Шульгин
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