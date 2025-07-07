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16:29, 7 июля 2025Бывший СССР

Военкор увидел признаки подготовки ВСУ к новому контрнаступлению

Поддубный: ВСУ готовятся к контрнаступлению и просят у Германии технику
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к контрнаступлению и просят у Германии около тридцати машин разминирования WiSENT. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Такую технику ВСУ активно использовали в ходе вторжения в Курскую область и при попытках зайти на Белгородчину», — отметил Поддубный.

Также он подчеркнул, что подобную технику, как правило, аккумулируют именно перед наступательными действиями.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВСУ прекратили попытки масштабных контратак из-за продвижения российских войск на ряде направлений. Он заключил, что ВСУ сосредоточены на сохранении своих позиций и удержании их из-за продвижения наших войск.

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