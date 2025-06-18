Стало известно о прекращении Киевом масштабных контратак

Марочко: Киев прекратил масштабные контратаки из-за продвижения ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки масштабных контратак из-за продвижения российских войск на ряде направлений. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ располагают средствами для локальных операций. При этом, сообщил Марочко, о широкомасштабном контрнаступлении даже не идет речи. Он заключил, что ВСУ сосредоточены на сохранении своих позиций и удержании их из-за продвижения наших войск.

Марочко отметил, что последние сводки Минобороны России свидетельствуют об успехах российских сил как на сумском направлении, так и на харьковском, и на южнодонецком.

Ранее российские войска продолжили развивать наступление в Сумской области на севере Украины и оказались на расстоянии в 15 километров от столицы региона. Также российские войска полностью зачистили от подразделений ВСУ село Новониколаевка в Сумской области.