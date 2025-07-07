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13:53, 7 июля 2025Россия

Военкор заявил о приносящих украинцам радость ударах российских «Гераней»

Военкор Коц: Удары российских «Гераней» по ТЦК приносят украинцам радость
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Удары российских «Гераней» по территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) приносят украинцам радость. Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Александр Коц.

По мнению военкора, в комментариях под сообщениями об ударах по ТЦК украинцы просят российские Вооруженные силы работать по этим целям и дальше. Кроме того, он отметил, что «приносящие радость» удары также важны и с военной точки зрения.

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«Это [удары по ТЦК] значительно усугубит бюрократию и даст шанс принудительно мобилизованным уйти в побег. "Бусифицировать" граждан будет уже не так просто», — подытожил Коц, отметив, что одному из украинских ТЦК уже пришлось рассредоточить отделы по разным адресам.

Ранее стало известно, что жители Украины начали делиться с представителями Вооруженных сил России координатами ТЦК для дальнейших ударов по ним.

ЖЗЛ
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