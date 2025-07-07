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17:19, 7 июля 2025Силовые структуры

Восстановлена картина суицида экс-министра транспорта Старовойта

РБК: Тело Романа Старовойта было обнаружено в субботу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Тело Романа Старовойта было обнаружено в субботу, 5 июля, сообщило РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания Baza, Старовойт совершил суицид в нескольких метрах от своего автомобиля, тело нашли в кустах. Рядом был обнаружен пистолет. По делу о гибели Старовойта будут назначены экспертизы — баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели.

О суициде бывшего министра транспорта России Романа Старовойта стало известно 7 июля — в день его отставки указом президента России Владимира Путина.

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