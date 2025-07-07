Врач предупредил об опасности народного метода лечения рака

Онколог Зайнутдинов: При раке нужно больше есть вместо интервального голодания

Некоторые люди пытаются лечить онкологические заболевания народными методами, в том числе с помощью интервального голодания, однако это очень опасно, предупредил онколог Альберт Зайнутдинов. Его слова приводит aif.ru.

Зайнутдинов подчеркнул, что голодание точно не подходит онкологическим пациентам. По его словам, при наличии рака нужно больше есть, чтобы ослабленный болезнью организм получал все полезные вещества. «Резервы организма важны, и отказывать себе в получении естественного питания для восстановления энергетического баланса просто глупо», — уверен он.

Врач также отметил, что, если бы какой-то из многочисленных народных методов действительно показывал результаты в лечении рака, онкологи его обязательно использовали бы.

Ранее исследователь Уильям Хилл рассказал, почему у некурящих людей развивается рак легких. По его словам, одним из факторов риска является загрязненный воздух.