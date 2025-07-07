Дипломат при ОБСЕ Буякевич: Запад хочет эскалации вместо решения по Украине

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что представители Западной Европы и Лондона в организации не хотят двигаться в сторону политического урегулирования по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Буякевич подчеркнул, что подход стран Запада к урегулированию на Украине нереалистичен, а также не учитывает интересы России.

«Все сценарии, разрабатываемые европейскими аналитиками, имеют ультимативный характер, что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня», — отметил дипломат.

Дипломат напомнил, что Москва не согласится на одностороннюю паузу, поскольку никто не даст Киеву «время на перевооружение и перегруппировку, чего так желают западные оппоненты».

Ранее Буякевич заявил, что на Западе трезво оценивают ситуацию, связанную с конфликтом на Украине. При этом он подчеркнул, что западные политики и чиновники не могут открыто высказывать подобную позицию из-за риска быть уволенными.

