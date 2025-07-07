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16:38, 7 июля 2025Культура

Заслуженный артист РФ заявил о стыде Пугачевой в случае возвращения в Россию

Певец Царикати заявил, что Пугачевой будет стыдно смотреть в глаза россиянам
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Феликс Царикати прокомментировал заявления певицы Аллы Пугачевой о России. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению Царикати, в резких высказываниях Пугачевой виноваты возрастные изменения и влияние супруга артистки, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). «Неправильно настраивать взрослую женщину против своей страны», — добавил певец.

Царикати отметил, что россияне стали забывать творчество Примадонны после ее отъезда из страны. Он также предположил, что Пугачева и ее семья не вернутся в Россию, поскольку им будет «стыдно смотреть в глаза» соотечественникам.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева пожаловалась на трясущиеся руки.

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