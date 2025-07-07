Певица Алла Пугачева сообщила, что иногда у нее трясутся руки

Народная артистка СССР Алла Пугачева пожаловалась на трясущиеся руки. Соответствующее заявление она сделала в видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

76-летняя исполнительница сняла утреннюю готовку своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) и дочери Елизаветы. Певица призналась, что старается найти нужный ракурс, однако испытывает сложности из-за трясущихся рук.

«Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — сказала Пугачева.

Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Валентина Талызина в своем последнем интервью назвала Пугачеву дурочкой из-за решения певицы покинуть Россию после начала специальной военной операции.