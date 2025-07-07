Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:35, 7 июля 2025Культура

Пугачева пожаловалась на трясущиеся руки

Певица Алла Пугачева сообщила, что иногда у нее трясутся руки
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка СССР Алла Пугачева пожаловалась на трясущиеся руки. Соответствующее заявление она сделала в видео, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

76-летняя исполнительница сняла утреннюю готовку своего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) и дочери Елизаветы. Певица призналась, что старается найти нужный ракурс, однако испытывает сложности из-за трясущихся рук.

«Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — сказала Пугачева.

Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Валентина Талызина в своем последнем интервью назвала Пугачеву дурочкой из-за решения певицы покинуть Россию после начала специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша проводит спецоперацию на границе с Германией. Что стало причиной напряжения отношений между странами?

    В Раде назвали уткой информацию о замене посла Украины в США

    Бывший начальник уголовного розыска оказался главарем банды российских воров

    Военкор раскрыл детали взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    В Москве еще одну промзону превратят застройку ЖК

    В России заговорили о переделе угольных компаний

    Бывший депутат Рады оценил правдоподобность переезда правительства из Киева

    Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

    Российский миллиардер одарил чиновника «феррари в мире карабинов»

    Политолог предрек назначение нового премьер-министра на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости