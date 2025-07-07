Звезда «Универа» отпраздновала 42-летие в отеле за полмиллиона рублей

Актриса Рудова отпраздновала 42-летие в отеле за 456 тысяч рублей за неделю

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова отпраздновала 42-летие в отеле за полмиллиона рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, звезда сериала «Универ» отметила день рождения в фешенебельном курортном отеле в Белеке на берегу Средиземного моря. Известно, что в упомянутой гостинице представлены номера и роскошные виллы с собственными бассейнами. При этом стоимость отдыха за неделю в таком отеле составляет 456 тысяч рублей.

Уточняется, что в гостинице также имеются восемь ресторанов, несколько бассейнов, включая крытый с подогревом, аквапарк, спа-центр и теннисные корты.

Ранее в июле звезда «Универа» похвасталась фигурой в красном бикини в честь 42-летия. Актриса Наталья Рудова опубликовала серию кадров, на которых позировала в купальнике, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок с низкой посадкой.