42-летняя Светлана Лобода в платье с глубоким декольте прошлась по Парижу

Украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде прошлась по Парижу. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 14,9 миллиона поклонников.
42-летняя исполнительница посетила кутюрный показ бренда Schiaparelli. Для данного случая знаменитость выбрала черное мини-платье с короткими рукавами и глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя грудь.
В качестве аксессуаров артистка выбрала маленькую сумку в тон, солнцезащитные очки, золотое колье и крупный браслет. В то же время певица распустила завитые в крупные локоны волосы.
В июне Светлана Лобода снялась в прозрачном топе. Исполнительница разместила черно-белый снимок, на котором предстала в джинсах и корсетном изделии на тонких бретелях.