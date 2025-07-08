42-летняя Светлана Лобода в платье с глубоким декольте прошлась по Парижу

Украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде прошлась по Парижу. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 14,9 миллиона поклонников.

42-летняя исполнительница посетила кутюрный показ бренда Schiaparelli. Для данного случая знаменитость выбрала черное мини-платье с короткими рукавами и глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя грудь.

Кадр: @igorfain / @lobodaofficial

В качестве аксессуаров артистка выбрала маленькую сумку в тон, солнцезащитные очки, золотое колье и крупный браслет. В то же время певица распустила завитые в крупные локоны волосы.

В июне Светлана Лобода снялась в прозрачном топе. Исполнительница разместила черно-белый снимок, на котором предстала в джинсах и корсетном изделии на тонких бретелях.