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15:26, 8 июля 2025Забота о себе

Беременной женщине диагностировали рак перед днем рождения старшего сына

Metropoles: В Бразилии 41-летняя женщина родила ребенка во время лечения лейкоза
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: christinarosepix / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии врачи диагностировали 41-летней местной жительнице Фабиане Марии Сильвейре Саккаб лейкоз во время беременности. Более того, о серьезных проблемах со здоровьем она узнала перед днем рождения старшего сына, пишет издание Metropoles.

Саккаб рассказала, что, когда узнала о беременности, стала регулярно сдавать все необходимые анализы. О раке крови врачи сообщили женщине по телефону, когда она находилась в США, где собиралась отметить день рождения старшего сына. В результате ей срочно пришлось вернуться на родину для лечения.

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Перед медиками стояла трудная задача: лечить бразильянку так, чтобы не пострадал ребенок. Девочка появилась на свет преждевременно, поэтому ей пришлось на протяжении двух месяцев находиться в палате интенсивной терапии. Что же касается самой Саккаб, она во время беременности перенесла несколько курсов химиотерапии, а после родов ей сделали пересадку костного мозга.

Ранее исследователь Уильям Хилл заявил, что у некурящих людей тоже бывает рак легких. По его словам, в этом случае фактором риска является загрязненный воздух.

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