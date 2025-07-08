Безруков заявил о срыве гастролей в Баку

Сергей Безруков сообщил об отмене спектакля о Есенине «Хулиган. Исповедь» в Баку

Народный артист России Сергей Безруков сообщил об отмене своих гастролей в Азербайджане. Об этом он рассказал изданию «Известия».

По словам художественного руководителя Московского Губернского театра, постановка «Хулиган. Исповедь» была приурочена к юбилею великого русского поэта Сергея Есенина, ролью которого известен Безруков.

«Планировалось провести в Баку спектакль с целью поддержать музей Есенина в Мардакянах, очень жаль, что он не состоится, его очень ждали. Хотя пока билеты в продаже», — заявил Сергей.

Известно, что выступление должно было пройти 17 октября 2025 года во Дворце имени Гейдара Алиева.

Ранее стало известно, что Министерство культуры Азербайджана опровергло появившийся в социальных сетях документ о сотрудничестве с Россией в области культуры.