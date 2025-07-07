Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:07, 7 июля 2025Культура

Азербайджан сделал резкое заявление о сотрудничестве с Россией

Минкульт Азербайджана назвал фейком документ о сотрудничестве с Россией
Андрей Шеньшаков

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com

Министерство культуры Азербайджана опровергло появившийся в социальных сетях документ о сотрудничестве с Россией в области культуры. Заявление ведомства публикует местное издание Minval.

«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к министерству культуры. Министерство не готовило и не распространяло подобный документ», — говорится в заявлении.

Накануне в сети был опубликован текст инициативы, якобы выдвинутой Минкультом Азербайджана. Согласно документу, Баку предлагал сделать шаги по продвижению сотрудничества с Россией в культурной сфере.

Ранее стало известно, что Азербайджан отменил все культурные мероприятия по линии России. Официальные лица в Москве отказались «отменять» азербайджанскую культуру в ответ на обострение отношений

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал положение Украины на фронте

    Амурская тигрица родила тройню в России

    Кэти Перри отдохнула на яхте в бикини на фоне новостей о расставании

    Российский рынок акций упал

    Все аэропорты России вернулись к штатной работе

    Жирненький бобер решил построить плотину в российском городе и попал на видео

    Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

    Заключенного в тюрьму за секс с 17-летней девушкой в Дубае освободили

    ООН раскритиковала Трампа из-за угроз в адрес БРИКС

    Зеленский договорился о финансировании для восстановления Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости