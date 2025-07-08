Часть дачи Пугачевой под Москвой собрались пустить с молотка

Mash: Прибрежную часть дачи Пугачевой в Солнечногорске сдадут через аукцион

Прибрежную полосу у Сенежского озера рядом с дачей певицы Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске собрались пустить с молотка — ее сдадут в аренду при помощи аукциона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы публикации уточнили, что по закону ни одна часть водоема не может принадлежать артистке — даже несмотря на личный пирс артистки, который сейчас пристроен к участку. Стартовая цена лота — 100 тысяч рублей. При этом контракт предполагает аренду на 20 лет.

На прибрежную территорию уже претендуют несколько бизнесменов. Один из них планирует построить под окнами Пугачевой яхт-клуб и небольшую плавучую баню.

В начале апреля внук Аллы Пугачевой, актер и певец Никита Пресняков, отремонтировал дачу бабушки. Обновление интерьера было необходимо, чтобы ускорить продажу недвижимости. Резиденцию певицы не получается продать с 2022 года — ее пытались продать за 3 миллиона долларов и за 152 миллиона рублей, но так и не сумели найти нового хозяина.