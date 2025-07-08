Рэтклифф пообещал представить Трампу сведения о применении химоружия на Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить главе Белого дома Дональду Трампу якобы имеющиеся сведения о применении химического оружия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер попросил Рэтклиффа ответить на вопрос журналиста о том, какие у разведки Соединенных Штатов есть сведения о применении химоружия на Украине.

По словам Рэтклиффа, применение химоружия незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов. «И, очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке», — сказал директор ЦРУ, обращаясь к Трампу.

Ранее в постоянном представительстве России при ОЗХО заявили, что Нидерланды обвиняют Москву в применении химического оружия на Украине. Отмечалось, что для обвинения Москвы задействуются спекуляции официальных лиц, провокации «под чужим флагом» и «вбросы фейковых сюжетов» через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях.

