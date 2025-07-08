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16:40, 8 июля 2025Культура

Дочери Оззи Осборна сделали предложение руки и сердца во время прощального концерта рокера

Дочь Оззи Осборна Келли и участник Slipknot Сид Уилсон обручились
Ольга Коровина

Фото: Jesse Grant / Getty Images for Live Nation

Дочь легендарного рокера Оззи Осборна Келли и музыкант Сид Уилсон из группы Slipknot обручились во время последнего концерта Black Sabbath. Об этом девушка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Уилсон сделал предложение Келли в присутствии ее родственников, опустившись на одно колено за кулисами концертной площадки. За предложением руки и сердца наблюдали отец девушки и ее мать Шэрон Осборн.

Уилсон и Осборн начали встречаться в 2022-м, в том же году у пары родился сын Сидни. Известно, что будущие супруги познакомились в 1999-м на одном из музыкальных фестивалей. По их словам, на протяжении 23 лет их связывала только дружба.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн с Black Sabbath в последний раз выступили перед публикой. Концерт прошел в британском Бирмингеме. Из-за болезни Паркинсона фронтмен группы сидел на черном крылатом троне во время шоу, после которого ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки.

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