Два брата избили полицейских в аэропорту Европы и попали на видео

DM: Два брата устроили драку с полицейскими в аэропорту Манчестера

Два брата устроили драку в аэропорту Европы, избили полицейских и попали на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, драка произошла в аэропорту Манчестера еще в 2024 году 23 июля, однако видео с камер наблюдений показали присяжным в суде только сейчас. На кадрах двое мужчин оказывают активное сопротивление при аресте и избивают полицейских. Под руку попала и мать братьев, стоявшая рядом с ними.

Наряд сотрудников полиции вызвали, чтобы задержать 20-летнего Мохаммеда Фахира Амаза, который ударил головой пассажира в кафе Starbucks в зоне прилета. При задержании мужчина нанес офицерам десять ударов, а его 26-летний брат Мухаммад Амад ударил полицейских шесть раз, он также находится под следствием. В результате драки одному сотруднику службы экстренного реагирования сломали нос.

Офицер Закари Марсден, который схватил Амаза, заявил в суде, что молодой человек также пытался вытащить его оружие из кобуры. Оба брата отрицают обвинения в нападении. Судебный процесс продолжается.

Ранее в испанском аэропорту на видео попала драка двух водителей микроавтобусов. Мужчины не поделили пассажиров и решили выяснить отношения с помощью кулаков.