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18:18, 8 июля 2025Путешествия

Сотни туристов спасались бегством от огня в отеле в Европе

The Sun: Из горящего отеля в Испании эвакуировали 530 постояльцев
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Сотням туристов пришлось спасаться бегством от огня в отеле Европы. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, пожар вспыхнул около 12 часов ночи 7 июля в прачечной отеля Vistasol Apartments в Магалуфе на Мальорке, Испания. Прибыв на место, службы экстренного реагирования срочно эвакуировали из горящей гостиницы 530 постояльцев.

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Во время массовой паники двое туристов получили несерьезные ушибы, им оказали медицинскую помощь. Других пострадавших в происшествии нет.

Туристы провели три часа на свежем воздухе, а после успешной работы пожарных им разрешили вернуться в свои номера. На данный момент полиция ищет причины возгорания.

Ранее в испанском аэропорту загорелся самолет с людьми на борту. Помощь медиков потребовалась 18 пассажирам.

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