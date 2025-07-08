Сотни туристов спасались бегством от огня в отеле в Европе

The Sun: Из горящего отеля в Испании эвакуировали 530 постояльцев

Сотням туристов пришлось спасаться бегством от огня в отеле Европы. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, пожар вспыхнул около 12 часов ночи 7 июля в прачечной отеля Vistasol Apartments в Магалуфе на Мальорке, Испания. Прибыв на место, службы экстренного реагирования срочно эвакуировали из горящей гостиницы 530 постояльцев.

Во время массовой паники двое туристов получили несерьезные ушибы, им оказали медицинскую помощь. Других пострадавших в происшествии нет.

Туристы провели три часа на свежем воздухе, а после успешной работы пожарных им разрешили вернуться в свои номера. На данный момент полиция ищет причины возгорания.

Ранее в испанском аэропорту загорелся самолет с людьми на борту. Помощь медиков потребовалась 18 пассажирам.