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22:28, 8 июля 2025Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии у Киева планов на быстрое окончание войны

Экс-министр обороны Резников: Киев не рассчитывает на быстрое окончание войны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев больше не рассчитывает на быстрое окончание войны. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times.

По его словам, в Украине растет осознание, что война с Россией может продолжаться еще долго. Он отметил, что украинцы понимают — мира, вероятно, не будет, пока «[президент России Владимир] Путин не умрет или не уйдет в отставку».

«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — подчеркнул Резников.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил отправку Украине оборонительного вооружения.

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