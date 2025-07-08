На Украине заявили об отсутствии у Киева планов на быстрое окончание войны

Экс-министр обороны Резников: Киев не рассчитывает на быстрое окончание войны

Киев больше не рассчитывает на быстрое окончание войны. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times.

По его словам, в Украине растет осознание, что война с Россией может продолжаться еще долго. Он отметил, что украинцы понимают — мира, вероятно, не будет, пока «[президент России Владимир] Путин не умрет или не уйдет в отставку».

«Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — подчеркнул Резников.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил отправку Украине оборонительного вооружения.