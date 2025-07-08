Трамп одобрил отправку Украине оборонительного вооружения

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил отправку Украине оборонительного вооружения. Об этом американский лидер заявил на заседании кабинета министров, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома.
«Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. Я одобрил», — сказал политик.
Ранее Трамп заявил, что недоволен своим российским коллегой Владимиром Путиным, и пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом». Один из журналистов спросил американского лидера, что он планирует предпринять в связи с этим. Трамп отказался раскрывать свои ответные шаги.