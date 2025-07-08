Трамп одобрил отправку Украине оборонительного вооружения

Трамп подтвердил, что одобрил отправку Украине оборонительного вооружения

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил отправку Украине оборонительного вооружения. Об этом американский лидер заявил на заседании кабинета министров, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. Я одобрил», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что недоволен своим российским коллегой Владимиром Путиным, и пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом». Один из журналистов спросил американского лидера, что он планирует предпринять в связи с этим. Трамп отказался раскрывать свои ответные шаги.