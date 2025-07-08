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20:22, 8 июля 2025Мир

Трамп одобрил отправку Украине оборонительного вооружения

Трамп подтвердил, что одобрил отправку Украине оборонительного вооружения
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил отправку Украине оборонительного вооружения. Об этом американский лидер заявил на заседании кабинета министров, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. Я одобрил», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что недоволен своим российским коллегой Владимиром Путиным, и пообещал оставить свой ответ Москве «небольшим сюрпризом». Один из журналистов спросил американского лидера, что он планирует предпринять в связи с этим. Трамп отказался раскрывать свои ответные шаги.

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