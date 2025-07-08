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00:04, 8 июля 2025Мир

Французский депутат найден повешенным после расследования о коррупции Макрона

France info: Расследователь коррупционной сделки с Макроном найден повешенным
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maxime Spannagel / Keystone Press Agency / Global Look Press

Оливье Марлекс, член партии республиканцев, найден мертвым в собственном доме, сообщает France info. Политик расследовал коррупционную сделку с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

Уточняется, что Малекса обнаружил повешенным полицейский патруль. Сейчас ведется расследование для выяснения причины смерти.

Как написал французский лидер Эммануэль Макрон в соцсети X, смерть Марлекса «повергает парламент в траур». На новость о кончине республиканца отреагировали и главные политические фигуры республики — премьер-министр Франсуа Байруэкс, бывший президент Николя Саркози, политик Марин Ле Пен.

Марлекс расследовал возможный «акт коррупции» с участием Макрона при продаже Alstom компании General Electric. Парламентарий предполагал, что сделка могла профинансировать предвыборную кампанию нынешнего президента Франции в 2017 году.

Ранее «азартного игрока» Макрона уличили в одном соблазне. Соратники президента на условиях анонимности рассказали журналистам, что у него есть желание объявить досрочные парламентские выборы, поскольку спустя год он имеет конституционные полномочия сделать это снова.

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