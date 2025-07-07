«Азартного игрока» Макрона уличили в одном соблазне

Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает соблазн объявить досрочные парламентские выборы, поскольку спустя год имеет конституционные полномочия повторить этот шаг. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в апреле Макрон категорически отверг предположения, что он снова распустит парламент. Однако, по словам нескольких человек, в том числе друзей президентской четы, а также бывших и нынешних правительственных чиновников, пожелавшим сохранить анонимность, разочарованный президент, похоже, испытывает соблазн.
«Алексис Колер, многолетний глава администрации президента, которого часто называют его "вторым мозгом", и Филипп Гранжон, бывший специальный советник, с которым Макрон до сих пор регулярно общается, часто описывают Макрона как азартного игрока, который выходит из казино с почти пустыми карманами, но убежденный, что обыграет казино при следующей попытке», — рассказал газете бывший коллега помощников.
Кроме того, по данным Politico, хотя Макрон, казалось, и положил конец спекуляциям о новых выборах во время визита на Мадагаскар в апреле, некоторые из союзников в то время в частном порядке советовали ему не исключать ничего, хотя бы для того, чтобы он мог снова использовать угрозу выборов в качестве политического рычага.
Ранее лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала своих сторонников готовиться к возможным парламентским выборам в стране. Она отметила, что внеочередные выборы могут состояться на фоне разобщенности в «лагере» Макрона.