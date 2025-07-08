Иностранца с полным чемоданом золота поймали в российском поезде

В Забайкалье задержали китайца, перевозившего в поезде чемодан золота

В Забайкальском крае сотрудники силовых структур задержали гражданина Китая, который пытался провезти в поезде полный чемодан золота. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, иностранец следовал из Могочи в Благовещенск. При нем были обнаружены 11 золотых слитков общей стоимостью более семи миллионов рублей.

Сейчас в отношении китайца возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 («Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере») УК РФ.

Ранее суд оштрафовал на 350 тысяч рублей гражданку Китая Сунь, которая незаконно хранила у себя слитки золота на 17,5 миллиона рублей.