Иран узнал позицию США по возобновлению ядерных переговоров

Турция передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров по ядерной программе. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, сообщает РИА Новости.
Фидан отметил, что обсудил на переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи процесс прекращения огня. По словам турецкого министра, на данный момент стороны следуют режиму прекращения огня, а следующим этапом станет возобновление переговоров по атому.
«Сейчас есть неопределенность в связи с этим (...) У американской стороны есть ряд позиций по этому вопросу. Эти позиции нам удалось донести до иранской стороны», — сказал он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США полностью поддерживают прочный мир с Ираном. Однако он уточнил, что они «готовы и хотят нанести удар» по республике, если Тегеран будет представлять угрозу для Вашингтона.