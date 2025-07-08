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10:13, 8 июля 2025Мир

Иран узнал позицию США по возобновлению ядерных переговоров

Фидан: Турция передала Ирану позицию США по переговорам по атому
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Аббас Арагчи

Аббас Арагчи. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Турция передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров по ядерной программе. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, сообщает РИА Новости.

Фидан отметил, что обсудил на переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи процесс прекращения огня. По словам турецкого министра, на данный момент стороны следуют режиму прекращения огня, а следующим этапом станет возобновление переговоров по атому.

«Сейчас есть неопределенность в связи с этим (...) У американской стороны есть ряд позиций по этому вопросу. Эти позиции нам удалось донести до иранской стороны», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США полностью поддерживают прочный мир с Ираном. Однако он уточнил, что они «готовы и хотят нанести удар» по республике, если Тегеран будет представлять угрозу для Вашингтона.

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