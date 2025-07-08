Трамп заявил о желании снова ударить по Ирану

Трамп заявил, что желает вновь ударить по Ирану, если Тегеран будет угрожать США

США полностью поддерживают прочный мир с Ираном, но при этом «готовы и хотят нанести удар» по республике, если Тегеран будет представлять угрозу для Вашингтона. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает The Hill.

«По моему мнению, я надеюсь, что это закончилось. Я думаю, что Иран хочет провести встречу. Считаю, что они хотят заключить мир, и я полностью поддерживаю это. Если же это не так, то мы готовы, мы хотим и можем вновь нанести удар», — таким образом американский лидер ответил на вопрос, закончилась ли война между Израилем и Ираном.

Однако глава Белого дома выразил сомнение, что США «вновь придется это сделать».

Ранее Трамп заявил, что американские удары по ядерным объектам Ирана были «взбучкой», а сейчас Тегеран проявляет интерес к проведению переговоров. Однако глава государства не уточнил, когда именно произойдет встреча.

