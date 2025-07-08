Трамп рассказал о «взбучке» для одной страны

Президент Трамп назвал удары США по Ирану взбучкой

Американские удары по ядерным объектам Ирана были «взбучкой», сейчас Тегеран готов для переговоров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, сообщает The Times of Israel.

«Мы запланировали переговоры с Ираном, и теперь они хотят поговорить после того, как получили взбучку», — рассказал глава государства.

Также Трамп ушел от ответа на вопрос, когда состоится встреча представителей Вашингтона и Тегерана. При этом он сообщил, что «об этом можно будет узнать завтра».

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры американской и иранской делегаций состоятся «очень скоро». Он предположил, что встреча может состояться уже на следующей неделе.