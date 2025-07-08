Ивлеева уличила Бейонсе в желании получить землю в России

Ивлеева уличила Бейонсе в желании получить землю на Дальнем Востоке

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева уличила американскую певицу Бейонсе в желании получить землю на Дальнем Востоке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ивлеева опубликовала фото Бейонсе с ее недавнего выступления, на котором певица появилась в наряде цветов российского флага. «Ага, дальневосточный гектар захотела», — прокомментировала кадр телеведущая.

Она также призвала подписчиков не спешить с выводами, отметив, что белый, синий и красные цвета присутствуют не только на флаге России. «Свои права на Бейонсе смело могут заявить Словения, Словакия и братишки из Сербии. А может даже сам Макрон», — заключила Ивлеева.

Ранее Бейонсе повторила культовый образ 22-летней давности. Она вышла на сцену в серебристой майке, джинсовых шортах со стразами и сапогах с высоким голенищем бренда Loewe, выполненных из денима.